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Представитель ВС ВСУ: По Украине российские войска выпустили 50 ракет

Представитель ВС ВСУ: По Украине российские войска выпустили 50 ракет ВС РФ запустили по Украине более 50 ракет разных типов за минувшие сутки.
В регионе
24 июня 2023 г. 11:45
Представитель ВС ВСУ: По Украине российские войска выпустили 50 ракет

ВС РФ запустили по Украине более 50 ракет разных типов за минувшие сутки.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что украинские силы ночью продемонстрировали "довольно неплохие результаты", сбив российские ракеты.

"Была атака 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района Каспия. На этот раз они выпустили 40 ракет. Мощная ночная атака. Далее - привлекли бомбардировщики Ту-22М3. Этими бомбардировщиками атаковали с трех направлений: с севера, с юга и востока. Было выпущено 9 ракет Х-22", - сказал Игнат.

Он подчеркнул, что ракеты типа Х-22 украинская ПВО еще не сбивала, потому что они поражают цели по баллистической траектории.

"Дальше противник применил две ракеты "Калибр" и в дополнение еще два Shahed", - отметил Игнат.

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Версия на английском языке Ukraine Air Forces: Russia fires 50 missiles into Ukraine

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