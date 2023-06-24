Представитель ВС ВСУ: По Украине российские войска выпустили 50 ракет

ВС РФ запустили по Украине более 50 ракет разных типов за минувшие сутки.

ВС РФ запустили по Украине более 50 ракет разных типов за минувшие сутки.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что украинские силы ночью продемонстрировали "довольно неплохие результаты", сбив российские ракеты.

"Была атака 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района Каспия. На этот раз они выпустили 40 ракет. Мощная ночная атака. Далее - привлекли бомбардировщики Ту-22М3. Этими бомбардировщиками атаковали с трех направлений: с севера, с юга и востока. Было выпущено 9 ракет Х-22", - сказал Игнат.

Он подчеркнул, что ракеты типа Х-22 украинская ПВО еще не сбивала, потому что они поражают цели по баллистической траектории.

"Дальше противник применил две ракеты "Калибр" и в дополнение еще два Shahed", - отметил Игнат.