Представитель ВС ВСУ: По Украине российские войска выпустили 50 ракет

ВС РФ запустили по Украине более 50 ракет разных типов за минувшие сутки.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он отметил, что украинские силы ночью продемонстрировали "довольно неплохие результаты", сбив российские ракеты.
"Была атака 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района Каспия. На этот раз они выпустили 40 ракет. Мощная ночная атака. Далее - привлекли бомбардировщики Ту-22М3. Этими бомбардировщиками атаковали с трех направлений: с севера, с юга и востока. Было выпущено 9 ракет Х-22", - сказал Игнат.
Он подчеркнул, что ракеты типа Х-22 украинская ПВО еще не сбивала, потому что они поражают цели по баллистической траектории.
"Дальше противник применил две ракеты "Калибр" и в дополнение еще два Shahed", - отметил Игнат.