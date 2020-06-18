Представитель Турции избран председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН

Турецкий дипломат Волкан Бозкыр избран председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнется в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", за его кандидатуру проголосовали представители 178 из 193 членов ГА ООН.

Волкан Бозкыр стал первым дипломатом из Турции, избранным на должность председателя ГА ООН.

Он сменит на этом посту постпреда Нигерии при ООН Тиджани Мухаммада-Банде, который руководил работой 74-й сессии.

Волкан Бозкыр родился 22 ноября 1950 года в Анкаре. В настоящее время Бозкыр возглавляет Комитет по внешней политике парламента Турции. Ранее занимал пост министр по делам Евросоюза и главы делегации Турции на переговорах с ЕС.

В течение почти 40 лет дипломатической службы работал в турецких диппредставительствах в Германии, Ираке, США и Румынии.