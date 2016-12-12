Наблюдатели СНГ: Референдум по конституции Кыргызстана прошел в свободной и открытой атмосфере

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Референдум по конституции Кыргызстана, состоявшийся 11 декабря, прошел в свободной и открытой атмосфере.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель Исполкома СНГ Евгений Слобода.

По его словам, использование современных технологий сделало процесс голосования на референдуме прозрачным и повысило доверие граждан к его итогам.

Отметим, что представители из Азербайджана также участвовали в мониторинге референдума в составе миссии СНГ.

В референдуме, который состоялся в Кыргызстане 11 декабря, приняли участие 42,09% граждан. Из них 79,59% проголосовавших высказались за изменение основного закона.

Поправки в конституцию Кыргызстана вступят в действие в 2017 году.