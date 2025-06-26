Представитель руководства "Дашнакцутюн" арестован на два месяца

Суд общей юрисдикции Еревана принял решение заключить под стражу на два месяца представителя руководства "Дашнакцутюн" Игоря Саркисяна.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении движения "Священная борьба".
"Представитель Верховного органа "Дашнакцутюн" также заключен под стражу сроком на два месяца", - говорится в публикации.
Ранее суд также удовлетворил ходатайство Следственного комитета, избрав в отношении архиепископа Баграта Галстаняна меру пресечения в виде двухмесячного ареста. Ему предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Армении - "терроризм" и "узурпация власти". В СК считают, что движение "Священная борьба", возглавляемое Галстаняном, планировало действия, направленные на совершение террористических актов и захват власти. В рамках этого же дела имеются еще 15 обвиняемых.