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Представитель России впервые не попал в состав Международного суда ООН

Представитель России впервые не попал в состав Международного суда ООН Россиянин Кирилл Геворгян не сумел переизбраться в состав Международного уголовного суда (МУС) ООН в Гааге, где он работал с 2015 года. Таким образом, представителей России впервые не будет в этом органе с момента основания суда, созданного в 1946 году.
В регионе
10 ноября 2023 г. 15:56
Представитель России впервые не попал в состав Международного суда ООН

Россиянин Кирилл Геворгян не сумел переизбраться в состав Международного уголовного суда (МУС) ООН в Гааге, где он работал с 2015 года. Таким образом, представителей России впервые не будет в этом органе с момента основания суда, созданного в 1946 году.

Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.

В итоге новыми судьями стали Богдан Ауреску (Румыния), Сара Халл Кливленд (США), Хуан Робледо (Мексика), Хилари Чарлзуорт (Австралия) и Тлади Дире (ЮАР), сообщается на сайте суда.

Срок их полномочий составит девять лет и будет отсчитываться с февраля 2024-го.

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