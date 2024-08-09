Дерипаска назвал войну в Украине "безумной" и призвал ее остановить

Представитель РФ в Деловом консультативном совете Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), олигарх Олег Дерипаска в интервью японскому изданию Nikkei Asia назвал войну в Украине "безумной" и призвал к "немедленному, безоговорочному пр

Представитель РФ в Деловом консультативном совете Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), олигарх Олег Дерипаска в интервью японскому изданию Nikkei Asia назвал войну в Украине "безумной" и призвал к "немедленному, безоговорочному прекращению огня".

Как сообщает Report , в беседе с агентством Дерипаска сказал, что возможность экспортировать продукцию в страны Азии, "которые преследуют собственные интересы", стала, "безусловно, спасательным кругом для российской торговли" после санкций и разрыва экономических отношений с западными странами.

Торговля с Китаем, по словам основателя алюминиевого гиганта "Русал" и его материнской компании En+, оказалась "определяющим фактором в начале войны", тогда как сам он полагал, что экономический "коллапс в РФ будет сильнее". Торговля поддержала российскую экономику, а вот военные расходы ей вредят, сказал Дерипаска в Токио, куда он прилетел в качестве представителя России для участия, по его словам, в Деловом консультативном совете Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Расходы на оборону и безопасность в бюджете 2024 г. превысили 10,7 трлн рублей (около 6% ВВП).

Дерипаска назвал войну в Украине "безумной" и призвал к "немедленному и безусловному прекращению огня": "Если хочешь остановить войну, прежде всего нужно прекратить огонь".

Nikkei Asia называет Дерипаску "близким к Путину олигархом". На вопрос журналистов, какие у него сейчас отношения с президентом России, бизнесмен сказал: "Никаких изменений нет".

"Они [Кремль] меня не трогают, а мы [бизнесмены] не касаемся политики", - цитирует издание бизнесмена.

Отметим, что Олег Дерипаска не раз высказывался о войне в Украине. 2 апреля 2022 года он писал в своем телеграм-канале, что "это безумие, как мне кажется, нужно заканчивать уже сейчас". Financial Times со ссылкой на источники писала в том же году, что российские суды арестовали активы Дерипаски на миллиард долларов после того, как Кремль попросил бизнесмена прекратить критиковать войну в Украине. Позже Дерипаска также заявлял, что "колоссальной ошибкой будет уничтожить Украину".

В сентябре 2023 года в интервью Financial Times он говорил, что РФ и Украине стоит прекратить войну, так как, по его мнению, ни одна из сторон конфликта не сможет достичь своей "заявленной цели".