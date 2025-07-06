О нас

Представитель ПСР: Усилия по Зангезурскому коридору являются частью исторического для тюркского мира процесса

Представитель ПСР: Усилия по Зангезурскому коридору являются частью исторического для тюркского мира процесса Заместитель председателя правящей
В регионе
6 июля 2025 г. 00:41
Представитель ПСР: Усилия по Зангезурскому коридору являются частью исторического для тюркского мира процесса

Заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Кюршад Зорлу заявил, что саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в частности совместные усилия по Зангезурскому коридору, являются частью исторического для Анкары и всего тюркского мира процесса.

Как сообщает Report, об этом политик написал на своей странице в соцсети Х.

Он отметил, что во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан для участия в саммите ОЭС были проведены очень важные контакты и оценки по региональным событиям.

"Как отметил наш президент, лозунг "Одна нация, два государства", связывающий нас с Азербайджаном не только узами дружбы, но и братства, не случайное выражение. Мы доказывали это неоднократно на протяжении истории. Несомненно, одним из величайших проявлений этого является то, что мы стоим плечом к плечу в самые критические моменты. То, что глава нашего государства и президент Азербайджана Ильхам Алиев стоят рядом, является доказательством того, что это братство, взаимная поддержка проявляет себя на международной арене не только риторикой, но и действиями", - отметил Зорлу.

Он добавил, что Зангезурский коридор откроет новые возможности не только для Азербайджана, но и для всего региона.

"Поэтому мы рассматриваем этот маршрут не только как часть геополитической, но и геоэкономической революции. Открытие Зангезурского коридора также станет стратегическим развитием для Среднего коридора, который сблизит тюркский мир. Когда коридор откроется, товары турецкого производства будут быстрее достигать Центральной Азии и Китая через Каспий, а товары из Европы в Китай будут перевозиться через Турцию. Мы под руководством нашего президента будем решительно двигаться к этой цели", - заключил Кюршад Зорлу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AKP rəsmisi: Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı birgə səylərimiz türk dünyası üçün tarixi prosesdir

Другие новости из категории

Верховный лидер Ирана Хаменеи появился на публике спустя долгое время
ФотоВерховный лидер Ирана Хаменеи появился на публике спустя долгое время
5 июля 2025 г. 23:38
Эрдоган протестировал новую модель электромобиля TOGG
Эрдоган протестировал новую модель электромобиля TOGG
5 июля 2025 г. 21:25
Промышленный сектор Ирана серьезно пострадал из-за конфликта с Израилем
Промышленный сектор Ирана серьезно пострадал из-за конфликта с Израилем
5 июля 2025 г. 19:49
В Ереване неизвестный угнал полицейский автомобиль
В Ереване неизвестный угнал полицейский автомобиль
5 июля 2025 г. 19:34
ГУР Украины: Москва на фоне обострения с Баку наращивает военное присутствие в Армении
ГУР Украины: Москва на фоне обострения с Баку наращивает военное присутствие в Армении
5 июля 2025 г. 19:25
В российских аэропортах наблюдается коллапс, отменяются сотни рейсов
В российских аэропортах наблюдается коллапс, отменяются сотни рейсов
5 июля 2025 г. 19:06
На торгпредство России в Швеции напали с использованием дрона
На торгпредство России в Швеции напали с использованием дрона
5 июля 2025 г. 16:16
В Ереване группа молодежи закованную в цепи конституцию принесли к зданию КС
В Ереване группа молодежи закованную в цепи конституцию принесли к зданию КС
5 июля 2025 г. 15:57
Кличко: В Киеве число погибших в результате атак ВС РФ возросло до двух человек
Кличко: В Киеве число погибших в результате атак ВС РФ возросло до двух человек
5 июля 2025 г. 12:30
В Армении суд арестовал оппозиционера Чахаляна на два месяца
В Армении суд арестовал оппозиционера Чахаляна на два месяца
5 июля 2025 г. 12:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi