Представитель ПСР: Усилия по Зангезурскому коридору являются частью исторического для тюркского мира процесса

Заместитель председателя правящей

Заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Кюршад Зорлу заявил, что саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в частности совместные усилия по Зангезурскому коридору, являются частью исторического для Анкары и всего тюркского мира процесса.

Как сообщает Report , об этом политик написал на своей странице в соцсети Х.

Он отметил, что во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан для участия в саммите ОЭС были проведены очень важные контакты и оценки по региональным событиям.

"Как отметил наш президент, лозунг "Одна нация, два государства", связывающий нас с Азербайджаном не только узами дружбы, но и братства, не случайное выражение. Мы доказывали это неоднократно на протяжении истории. Несомненно, одним из величайших проявлений этого является то, что мы стоим плечом к плечу в самые критические моменты. То, что глава нашего государства и президент Азербайджана Ильхам Алиев стоят рядом, является доказательством того, что это братство, взаимная поддержка проявляет себя на международной арене не только риторикой, но и действиями", - отметил Зорлу.

Он добавил, что Зангезурский коридор откроет новые возможности не только для Азербайджана, но и для всего региона.

"Поэтому мы рассматриваем этот маршрут не только как часть геополитической, но и геоэкономической революции. Открытие Зангезурского коридора также станет стратегическим развитием для Среднего коридора, который сблизит тюркский мир. Когда коридор откроется, товары турецкого производства будут быстрее достигать Центральной Азии и Китая через Каспий, а товары из Европы в Китай будут перевозиться через Турцию. Мы под руководством нашего президента будем решительно двигаться к этой цели", - заключил Кюршад Зорлу.