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Представитель оппозиции: Пашиняна привели к власти для выведения Армении из-под влияния РФ

Представитель оппозиции: Пашиняна привели к власти для выведения Армении из-под влияния РФ Русские сделали все, чтобы Пашинян в 2021 году переизбирался.
В регионе
24 июня 2024 г. 18:52
Представитель оппозиции: Пашиняна привели к власти для выведения Армении из-под влияния РФ

Россия сделала все, чтобы Пашинян в 2021 году переизбирался.

Как передает Report со ссылкой на NEWS.am, об этом заявил пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, во время майских событий 2018 года российские делегации посетили Ереван на уровне Госдумы России и МИД и встретились с Николом Пашиняном: "В то время Пашинян лично восхвалял президента России Владимира Путина. Спикер парламента Ален Симонян заявил, что в Армении никогда не было такого пророссийского правительства, как сейчас".

"России это, наверное, поделом. Русские говорили, что он не предатель, русские сделали все, чтобы он в 2021 году переизбирался", - сказал пресс-секретарь Республиканской партии Армении.

Шармазанов выразил уверенность, что Пашиняна привели к власти для выведения Армении из-под влияния России. По его оценке, изменение внешнеполитического вектора может привести к катастрофе.

Однако, по его словам, после начала войны в Украине Пашиняну была дана команда: "Западные кураторы призвали его пока оставить Армению в ОДКБ. Цель не в этом, хотя это рано или поздно произойдет, а в том, чтобы свести авторитет России к нулю, чтобы ее позиции здесь ослабли", – отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Müxalifət təmsilçisi: "Rusiyanı Ermənistandan çıxarmaq üçün Paşinyanı hakimiyyətə gətirdilər"

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