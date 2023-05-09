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Представитель ООН: С начала года в Иране казнили 209 человек

Представитель ООН: С начала года в Иране казнили 209 человек В Иране с начала текущего года власти казнили 209 человек.
В регионе
9 мая 2023 г. 15:04
Представитель ООН: С начала года в Иране казнили 209 человек

В Иране с начала текущего года власти казнили 209 человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани во время брифинга в Женеве.

"Глава ООН по правам человека Фолькер Турк сегодня выразил тревогу по поводу пугающе большого количества казней в Иране в этом году", - сказала она.

Она отметила, что в среднем, в Иране еженедельно казнили более 10 человек. Большинство приговоров были вынесены за преступления, связанные с наркотиками.

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Версия на английском языке Iran executed more than 200 this year, UN says

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