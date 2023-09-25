Представитель ООН: Мы внимательно следим за тем, что происходит между Арменией и Азербайджаном

Представитель ООН: Мы внимательно следим за тем, что происходит между Арменией и Азербайджаном

"Мы внимательно следим за недавними событиями между Арменией и Азербайджаном. Наше внимание сосредоточено на возможной гуманитарной помощи".

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"Мы внимательно следим за недавними событиями между Арменией и Азербайджаном. Наше внимание сосредоточено на возможной гуманитарной помощи". Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил на ежедневной пресс-конференции официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик. Пресс-секретарь добавил, что ООН готова предоставить гуманитарную помощь обеим сторонам в случае необходимости: "Сейчас наше внимание сосредоточено на возможной гуманитарной помощи. Представители организации присутствуют как в Азербайджане, так и в Армении. Они готовы поддержать любые усилия по помощи, если будет предоставлена такая возможность". Подпишитесь на наш Telegram канал