О нас

Представитель ООН: Мы внимательно следим за тем, что происходит между Арменией и Азербайджаном

Представитель ООН: Мы внимательно следим за тем, что происходит между Арменией и Азербайджаном "Мы внимательно следим за недавними событиями между Арменией и Азербайджаном. Наше внимание сосредоточено на возможной гуманитарной помощи".
В регионе
25 сентября 2023 г. 21:48
Представитель ООН: Мы внимательно следим за тем, что происходит между Арменией и Азербайджаном

"Мы внимательно следим за недавними событиями между Арменией и Азербайджаном. Наше внимание сосредоточено на возможной гуманитарной помощи".

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил на ежедневной пресс-конференции официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Пресс-секретарь добавил, что ООН готова предоставить гуманитарную помощь обеим сторонам в случае необходимости: "Сейчас наше внимание сосредоточено на возможной гуманитарной помощи. Представители организации присутствуют как в Азербайджане, так и в Армении. Они готовы поддержать любые усилия по помощи, если будет предоставлена такая возможность".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi: "Ermənistan və Azərbaycan arasında baş verənləri yaxından izləyirik”

Самое важное

Дан официальный обед в честь президента Турции
Дан официальный обед в честь президента Турции
25 сентября 2023 г. 19:08
Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по Ханкенди
Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по Ханкенди
25 сентября 2023 г. 17:46
Президент Ильхам Алиев: Пять дней назад Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет
Президент Ильхам Алиев: Пять дней назад Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет
25 сентября 2023 г. 17:19
Президент Ильхам Алиев: Прокладка газопровода Игдыр-Нахчыван придаст новый импульс нашим отношениям
Президент Ильхам Алиев: Прокладка газопровода "Игдыр-Нахчыван" придаст новый импульс нашим отношениям
25 сентября 2023 г. 17:17
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступают с заявлениями для прессы
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступают с заявлениями для прессы
25 сентября 2023 г. 16:38
Подписан протокол о намерениях по железной дороге Карс-Нахчыван
Подписан протокол о намерениях по железной дороге Карс-Нахчыван
25 сентября 2023 г. 16:38
В Нахчыване состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов
В Нахчыване состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов
25 сентября 2023 г. 16:35
В Нахчыване состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана один на один
В Нахчыване состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана один на один
25 сентября 2023 г. 16:34
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи президента Турции
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи президента Турции
25 сентября 2023 г. 15:24
Президент Ильхам Алиев встретил президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Нахчыванском аэропорту
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретил президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Нахчыванском аэропорту
25 сентября 2023 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi