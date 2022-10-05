О нас

Представитель ООН может посетить Москву для обсуждения продуктовой сделки

Представитель ООН может посетить Москву для обсуждения продуктовой сделки Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен может на следующей неделе приехать Москву для обсуждения хода реализации продуктовой сделки.
В регионе
5 октября 2022 г. 13:02
Представитель ООН может посетить Москву для обсуждения продуктовой сделки

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен может на следующей неделе приехать Москву для обсуждения хода реализации продуктовой сделки.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

"На следующей неделе Гринспен, возможно, приедет в Москву для продолжения консультаций, которые мы провели в Женеве", - рассказал он в ходе пресс-конференции.

Отметим, что 22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

Зерновое соглашение распространяется на украинские порты Одесса, Южный и Черноморск.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке UN rep may visit Moscow to discuss grain deal

Экслюзивные новости

Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой натуральный не являются органическими
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой "натуральный" не являются органическими
4 октября 2022 г. 15:12
Разработка концепции цифрового маната может завершиться к концу этого года
Разработка концепции "цифрового маната" может завершиться к концу этого года
4 октября 2022 г. 12:50
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
3 октября 2022 г. 15:39
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
30 сентября 2022 г. 17:59
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
30 сентября 2022 г. 15:44
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
30 сентября 2022 г. 15:34
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
30 сентября 2022 г. 10:38
Офицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
ФотоОфицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
28 сентября 2022 г. 17:31
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
28 сентября 2022 г. 12:24
Посол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
ФотоПосол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
28 сентября 2022 г. 10:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi