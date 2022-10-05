Представитель ООН может посетить Москву для обсуждения продуктовой сделки

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен может на следующей неделе приехать Москву для обсуждения хода реализации продуктовой сделки.

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен может на следующей неделе приехать Москву для обсуждения хода реализации продуктовой сделки.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

"На следующей неделе Гринспен, возможно, приедет в Москву для продолжения консультаций, которые мы провели в Женеве", - рассказал он в ходе пресс-конференции.

Отметим, что 22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

Зерновое соглашение распространяется на украинские порты Одесса, Южный и Черноморск.