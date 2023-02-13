Замгенсека ООН: Число погибших при землетрясении в Турции и Сирии удвоится

Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии может удвоится по сравнению с текущим показателем.

Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии может удвоится по сравнению с текущим показателем.

Как передает Report со ссылкой на Sky News , об этом заявил заместитель генсека Организации объединенных наций (ООН) по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

По словам Гриффитса, трудно точно оценить текущую ситуацию, поскольку необходимо полностью исследовать обломки зданий и подсчитать число погибших.

"Но я уверен, что число погибших удвоится или вырастет еще значительнее. Ужасно. Природа наносит ответный удар очень жестоким образом. Глубоко шокирует мысль о том, что эти горы щебня все еще удерживают людей, некоторые из них все еще живы", - рассказал Гриффитс.