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Замгенсека ООН: Число погибших при землетрясении в Турции и Сирии удвоится

Замгенсека ООН: Число погибших при землетрясении в Турции и Сирии удвоится Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии может удвоится по сравнению с текущим показателем.
В регионе
13 февраля 2023 г. 01:27
Замгенсека ООН: Число погибших при землетрясении в Турции и Сирии удвоится

Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии может удвоится по сравнению с текущим показателем.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил заместитель генсека Организации объединенных наций (ООН) по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

По словам Гриффитса, трудно точно оценить текущую ситуацию, поскольку необходимо полностью исследовать обломки зданий и подсчитать число погибших.

"Но я уверен, что число погибших удвоится или вырастет еще значительнее. Ужасно. Природа наносит ответный удар очень жестоким образом. Глубоко шокирует мысль о том, что эти горы щебня все еще удерживают людей, некоторые из них все еще живы", - рассказал Гриффитс.

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Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi: “Türkiyə və Suriyada zəlzələdə ölənlərin sayı iki dəfə arta bilər”

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