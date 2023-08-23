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Представитель ОБСЕ встретился с главой МИД Армении в Ереване

Представитель ОБСЕ встретился с главой МИД Армении в Ереване Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик провел в Ереване встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
В регионе
23 августа 2023 г. 14:52
Представитель ОБСЕ встретился с главой МИД Армении в Ереване

Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик провел в Ереване встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе в районе Лачынской дороги.

Ранее сообщалось, что действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи отправил своего личного представителя Анджея Каспшика для ознакомления с ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

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