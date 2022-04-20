Представитель Минобороны: Решающая битва за Украину уже началась

Битва украинских защитников с российскими войсками за Донбасс продолжается уже несколько дней.

Битва украинских защитников с российскими войсками за Донбасс продолжается уже несколько дней.

Как передает Report, об этом заявил представитель Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник в интервью "РБК-Украина".

"Противник активизировал наступательные действия на Луганщине и Донетчине. В течение последних нескольких дней он значительно ускорил наступательные действия в Восточной операционной зоне и увеличил количество ракетных ударов и артиллерийских обстрелов фактически по всей линии соприкосновения. Сейчас мы можем говорить, что эта решающая битва уже началась", – пояснил Мотузяник.

По его мнению, широкое наступление российских войск на востоке Украины рано или поздно должно было состояться.

В то же время полковник отметил, что украинские города и села на этой территории являются большими и маленькими крепостями. Они мужественно держат оборону и препятствуют противнику.

"Они не дают осуществиться планам противника захватить все наши территории. Поэтому битва на Донбассе - это, без преувеличения, решающая битва за Украину",- подчеркнул Мотузяник.