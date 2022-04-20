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Представитель Минобороны: Решающая битва за Украину уже началась

Представитель Минобороны: Решающая битва за Украину уже началась Битва украинских защитников с российскими войсками за Донбасс продолжается уже несколько дней.
В регионе
20 апреля 2022 г. 11:35
Представитель Минобороны: Решающая битва за Украину уже началась

Битва украинских защитников с российскими войсками за Донбасс продолжается уже несколько дней.

Как передает Report, об этом заявил представитель Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник в интервью "РБК-Украина".

"Противник активизировал наступательные действия на Луганщине и Донетчине. В течение последних нескольких дней он значительно ускорил наступательные действия в Восточной операционной зоне и увеличил количество ракетных ударов и артиллерийских обстрелов фактически по всей линии соприкосновения. Сейчас мы можем говорить, что эта решающая битва уже началась", – пояснил Мотузяник.

По его мнению, широкое наступление российских войск на востоке Украины рано или поздно должно было состояться.

В то же время полковник отметил, что украинские города и села на этой территории являются большими и маленькими крепостями. Они мужественно держат оборону и препятствуют противнику.

"Они не дают осуществиться планам противника захватить все наши территории. Поэтому битва на Донбассе - это, без преувеличения, решающая битва за Украину",- подчеркнул Мотузяник.

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Версия на английском языке MoD spokesman: Decisive battle for Ukraine
Версия на азербайджанском языке MN sözçüsü: "Ukrayna uğrunda həlledici döyüş gedir"

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