Представитель министерства финансов США: Нет никаких фактов торговли нефтью между Турцией и ИГ

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Представитель управления контртеррористической и финансовой разведки казначейства США Адам Шубин провел пресс-конференцию, где рассказал о финансовых операциях группировки "Исламское государство" (ИГ) и методах борьбы в целях ограничения этих поступлений, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Шубин сообщил, что планируется заседание с участием министров финансов стран СБ ООН, цель которого изоляция террористической организации от финансовых поступлений.

"Нет никаких фактов торговли нефтью между Турцией и ИГ. Большинство продаж ИГ происходит прямо у нефтяных вышек. Посредники и контрабандисты покупают этот продукт и перепродают его. Покупателем природного газа с территорий под контролем ИГ является Сирия. Большая часть нефти, добываемая ИГ, в основном идет на нефтеперерабатывающие заводы или же потребляется с целью получения энергии", - заявил А. Шубин, комментируя вопрос "об обвинениях российской стороны в адрес Турции".