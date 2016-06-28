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    МИД России: Действия Турции - серьезный шаг в правильном направлении

    Эти шаги турецкой стороны будут приняты во внимание

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ "Происходят определенные шаги, действия со стороны турецкой стороны. Это серьезный шаг в правильном направлении".

    Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила спецпредставитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российскому коллеге Владимиру Путину в связи со сбитым российским истребителем на турецко-сирийской границе.

    По ее словам, эти шаги турецкой стороны будут приняты во внимание. 

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