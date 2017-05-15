Представитель МИД Ирана: Мы одобряем строительство Турцией стены на границе с Ираном

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "Мы одобряем строительство Турцией стены на границе с Ираном".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Бехрам Касими.

По его словам, турецкая сторона обсудила с Ираном вопрос о строительстве на границе стены: "Стену планируется построить не на нейтральной территории, а на территории Турции. Мы одобряем любую деятельность для воцарения безопасности и стабильности на границе".

Отметим, что протяженность границы между Турцией и Ираном составляет 560 км.