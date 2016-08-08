​Представитель МИД: Германия приветствует сближение Турции и России

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Правительство Германии может только приветствовать сближение Анкары и Москвы после инцидента со сбитым самолетом. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге журналистам представитель МИД Германии Завсан Шебли.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману завил накануне своего визита в Россию, что расследование в отношении Алпарслана Челика, подозреваемого в убийстве пилота российского Су-24 Олега Пешкова, продолжается.