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    ​Представитель МИД: Германия приветствует сближение Турции и России

    Расследование в отношении Алпарслана Челика, подозреваемого в убийстве пилота российского Су-24, продолжается

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Правительство Германии может только приветствовать сближение Анкары и Москвы после инцидента со сбитым самолетом. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом  заявила на брифинге журналистам представитель МИД Германии Завсан Шебли.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману завил накануне своего визита в Россию, что расследование в отношении Алпарслана Челика, подозреваемого в убийстве пилота российского Су-24 Олега Пешкова, продолжается.

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