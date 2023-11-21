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Представитель Мартиники: Французское правительство не позволяло женщинам использовать свои возможности

Представитель Мартиники: Французское правительство не позволяло женщинам использовать свои возможности 10:50
В регионе
21 ноября 2023 г. 11:15
Представитель Мартиники: Французское правительство не позволяло женщинам использовать свои возможности

Составной частью национальной борьбы за независимость уже стала новая идея феминизма.

Как сообщает Report, об этом сказал лидер Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кароль на мероприятии на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин", организованном Бакинской инициативной группой в столице Азербайджана.

Он с сожалением отметил, что многие женщины в мире до сих пор подвергаются насилию.

"После победы на выборах в 2015 году наша партия попыталась обеспечить гендерное равенство. До этого времени французское правительство не позволяло женщинам использовать свои возможности", - сказал Кароль.

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Версия на азербайджанском языке Martinikada partiya lideri: "Fransa hökuməti qadınların imkanlarından istifadə etməyə imkan vermirdi"

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