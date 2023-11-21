Представитель Мартиники: Французское правительство не позволяло женщинам использовать свои возможности

10:50

Составной частью национальной борьбы за независимость уже стала новая идея феминизма.

Как сообщает Report, об этом сказал лидер Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кароль на мероприятии на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин", организованном Бакинской инициативной группой в столице Азербайджана.

Он с сожалением отметил, что многие женщины в мире до сих пор подвергаются насилию.

"После победы на выборах в 2015 году наша партия попыталась обеспечить гендерное равенство. До этого времени французское правительство не позволяло женщинам использовать свои возможности", - сказал Кароль.