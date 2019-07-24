 Наверх

Спецпредставитель Великобритании отправился в Иран для обсуждения проблемы задержанного танкера

Представитель Лондона намерен обсудить в Иране проблему танкера
​Великобритания направила в Тегеран специального представителя для обсуждения проблемы задержанного Ираном танкера

Великобритания направила в Тегеран специального представителя для обсуждения проблемы задержанного Ираном танкера, следовавшего под британским флагом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава канцелярии верховного руководителя Ирана Мохаммад Мохаммади-Голпаегани.

По его данным, британская сторона планирует добиваться освобождения судна.

Напомним, что 19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения КСИР. Согласно заявлению иранской стороны, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!