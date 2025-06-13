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Представитель Казахстана: Тюркские страны должны искать научные пути для борьбы с онкозаболеваниями

Представитель Казахстана: Тюркские страны должны искать научные пути для борьбы с онкозаболеваниями Представитель Казахстана: Тюркские страны должны искать научные пути для борьбы с онкозаболеваниями
В регионе
13 июня 2025 г. 12:31
Представитель Казахстана: Тюркские страны должны искать научные пути для борьбы с онкозаболеваниями

Тюркские государства должны искать научные пути для совместной борьбы с онкологическими заболеваниями.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Национального научного онкологического центра Казахстана Жантус Буркитбаев журналистам в рамках Первого Конгресса онкологов тюркских государств в Баку.

Он отметил, что ежегодно в Казахстане регистрируется 30 тыс. онкологических больных.

Буркитбаев заявил, что для борьбы тюркоязычных государств с раковыми заболеваниями необходимо дальнейшее укрепление сотрудничества в сфере здравоохранения.

"Следует искать научные пути для совместной борьбы с раковыми заболеваниями. Необходимо расширять сотрудничество по всем направлениям здравоохранения, образования и научной деятельности. Для этого имеются перспективы", - отметил он.

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Версия на английском языке Kazakh rep: Turkic states should seek scientific ways to jointly fight cancer
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan nümayəndəsi: Türkdilli dövlətlər onkoloji xəstəliklə birgə mübarizə üçün elmi yollar axtarmalıdır

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