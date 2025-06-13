Представитель Казахстана: Тюркские страны должны искать научные пути для борьбы с онкозаболеваниями

Представитель Казахстана: Тюркские страны должны искать научные пути для борьбы с онкозаболеваниями

Тюркские государства должны искать научные пути для совместной борьбы с онкологическими заболеваниями.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Национального научного онкологического центра Казахстана Жантус Буркитбаев журналистам в рамках Первого Конгресса онкологов тюркских государств в Баку.

Он отметил, что ежегодно в Казахстане регистрируется 30 тыс. онкологических больных.

Буркитбаев заявил, что для борьбы тюркоязычных государств с раковыми заболеваниями необходимо дальнейшее укрепление сотрудничества в сфере здравоохранения.

"Следует искать научные пути для совместной борьбы с раковыми заболеваниями. Необходимо расширять сотрудничество по всем направлениям здравоохранения, образования и научной деятельности. Для этого имеются перспективы", - отметил он.