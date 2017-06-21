Представитель Кабмина Турции: Журналистов, поддерживающих террористов, мы не считаем журналистами

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Турция, Анкара. 21 июня. REPORT.AZ/ "Турция уже более 30 лет ведет борьбу против террористов РПК. Затем возникла проблема с ИГИЛ. 15 июля прошлого года была предпринята попытка государственного переворота. В это сложное время в Турции находятся 3 миллиона 500 тысяч беженцев".

Как сообщает Report, об этом в ходе встречи с представителями медиа заявил генеральный секретарь Главного управления печати и информации Кабинета министров Турции Мехмет Акарча.

Он отметил, что Турция потратила на это 25 миллиардов долларов: "Затраченные Европой средства не составляют и 4 миллиардов. Турция взяла на себя такой тяжелый груз. Другие страны тоже должны оказать содействие в этом вопросе. Мы хотим, чтобы весь мир жил в атмосфере мира. В мире есть много союзников Турции".

Мехмет Акарча выразил протест в связи с подходом некоторых сил к политике Турции, связанной с проблемами беженцев: "Когда некоторые мировые политики фотографируются с каким-либо беженцем, вся мировая пресса пишет об этом, но тому факту, что Турция предоставила убежище 3,5 млн беженцев не придается значение. Если в одной стране идет война, люди живут в страхе. Посмотрите, в результате агрессии Армении в отношении Азербайджана 1 миллион человек были изгнаны из своих земель. И в Cирии люди покидают страну из-за войны. Мы дали им кров, как они хотят, так и будет. То есть, если захотят, могут продолжать оставаться здесь. Если не захотят, могут уехать. Это их выбор".

М.Акарча также рассказал о попытке государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года: "В этом вопросе мы информировали весь мир. Представьте себе, есть те, кто с сомнением относится к возникновению этого события, и это непонятно. Журналистов, поддерживающих террористов, мы не считаем журналистами. Арестованные в Турции это те, кто поддерживал террористов. Они арестованы не за написанные статьи, а за поддержку террористов".

Отметим, что по приглашению правительства Турции с визитом в этой стране находятся 64 представителя медиа из 32 стран.