Представитель Ирана в ОПЕК впал в кому

Представитель Ирана в ОПЕК Хуссейн Каземпур Ардебили находится в коме.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице Министерства нефти Ирана.

В заявлении добавляется, что Ардебили перенес сильное кровоизлияние в мозг. Его госпитализировали в пятницу, 1 мая.

Как сообщает Reuters, Ардебили является одной из ключевых фигур в нефтяном секторе.

В 1980-е годы он занимал пост заместителя министра иностранных дел страны и замминистра нефти. На должность представителя Ирана в ОПЕК он был назначен в начале 1990-х годов.



