Представитель Ирана: РФ и ИРИ могут вместе противостоять терроризму

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня у России и Ирана есть исторический шанс вместе противостоять международному терроризму и экстремизму. Об этом в пятницу в Москве заявил заместитель руководителя администрации Верховного лидера Ирана Мохсен Куми на встрече с общественными и религиозными деятелями России, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Взаимоотношения между нашими странами на протяжении десятков лет можно охарактеризовать как дружеские и добрососедские. Поэтому сегодня мы имеем исторический шанс вместе противостоять разгулу международного терроризма и экстремизма не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Это в интересах и Москвы и Тегерана" — сказал Мохсен Куми.

По его словам, у властей и граждан России и Ирана есть не только желание, но и большой потенциал в борьбе с внешними угрозами и вызовами.

Куми также отметил, что экономические и культурные проекты России и Ирана лишний раз доказывают "дружелюбие и искренность наших народов". В эти дни, по словам Куми, Иран посетили ряд руководителей министерств из России, а также крупных компаний, выразивших " большое желание сотрудничества с Ираном".