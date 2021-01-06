О нас
Report Georgia
Аудио новости

Представитель Ирана: Мы можем обогатить уран до 60%

Представитель Ирана: Мы можем обогатить уран до 60% "Иран способен обогащать уран до уровня 40-60%"
В регионе
6 января 2021 г. 16:45
Представитель Ирана: Мы можем обогатить уран до 60%

"Иран способен обогащать уран до уровня 40-60%".

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

Он напомнил, что уровень обогащения в 20% был достигнут в первый раз за шесть лет.

"На данный момент у нас есть четыре тонны вещества, обогащенного до 3,5-4%. По нашим прогнозам, основываясь на решении парламента, мы увеличим обогащение до 500 тонн в месяц", - заявил он, добавив, что Ирану потребуется год, чтобы восстановить запасы, которыми он располагал до ядерных соглашений.

Глава Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи сообщил, что Иран будет производить ежемесячно девять килограммов урана, обогащенного до 20%. "Мы ведем большую деятельность. В Бушере строятся еще два реактора, стоимость проекта – 10 миллиардов долларов США".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Iranian official: Iran is capable of increasing uranium enrichment to 60 %
Версия на азербайджанском языке İran rəsmisi: "Uranı 60 faizədək zənginləşdirə bilərik"

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
4 января 2021 г. 12:51
Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi