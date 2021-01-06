Представитель Ирана: Мы можем обогатить уран до 60%

"Иран способен обогащать уран до уровня 40-60%"

"Иран способен обогащать уран до уровня 40-60%".

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

Он напомнил, что уровень обогащения в 20% был достигнут в первый раз за шесть лет.

"На данный момент у нас есть четыре тонны вещества, обогащенного до 3,5-4%. По нашим прогнозам, основываясь на решении парламента, мы увеличим обогащение до 500 тонн в месяц", - заявил он, добавив, что Ирану потребуется год, чтобы восстановить запасы, которыми он располагал до ядерных соглашений.

Глава Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи сообщил, что Иран будет производить ежемесячно девять килограммов урана, обогащенного до 20%. "Мы ведем большую деятельность. В Бушере строятся еще два реактора, стоимость проекта – 10 миллиардов долларов США".