Представитель "Грузинской мечты": Грузия заинтересована в мире и не должна допускать влияния внешних сил

Грузию интересует только мир, и она не должна допускать влияния внешних, а также оппозиционных сил.

Грузию интересует только мир, и она не должна допускать влияния внешних, а также оппозиционных сил.

Об этом сказал в комментарии грузинскому бюро Report бывший мэр Болнисского района Грузии, кандидат в депутаты, представитель партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" от Болниси, Дманиси, Тетрицкаро (Агбулаг) и Чалка Давид Шеразадашвили.

По словам Шеразадашвили, "Грузинская мечта" за последние 12 лет реализовала множество проектов по улучшению социального благосостояния населения и рассчитывает на победу в выборах 26 октября.

Шеразадашвили также отметил, что Грузия не может признавать ЛГБТ и другие подобные элементы, так как они противоречат традиционным грузинским семейным ценностям. "У нас есть свои моральные и национальные ментальные ценности. Несмотря на давление и преследования со стороны Европейского Союза, США и других сил, грузинский народ, который чтит эти ценности, будет выступать против", - сказал он.

Кандидат в депутаты также подчеркнул, что Грузия ведет политику добрососедства, сохраняет тесные дружеские отношения со всеми странами региона. "С Азербайджаном же мы являемся стратегическими партнерами. Наши отношения пример для других стран. Мы должны вместе охранять мир в регионе", - сказал он.