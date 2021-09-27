Представитель Грузии в ПАСЕ: Гуманитарное соглашение между Азербайджаном и Арменией показывает потенциал для диалога

Грузия всегда готова к продвижению мира и безопасности для превращения Южного Кавказа из региона конфликтов в регион мира

Грузия всегда готова к продвижению мира и безопасности для превращения Южного Кавказа из региона конфликтов в регион мира.

Как передает местное бюро Report, об этом в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы сказал глава грузинской делегации Ираклий Чиковани.

По его словам, во имя общих интересов внимание в регионе должно быть направлено на укрепление доверия и поощрение диалога.

И.Чиковани отметил, что достигнутое при посредничестве Грузии гуманитарное соглашение между Азербайджаном и Арменией продемонстрировало потенциал для диалога между сторонами и создало хорошую почву для продолжения этого процесса.

Он подчеркнул, что достижение мира на Южном Кавказе может создать условия для укрепления дружественных отношений и устойчивого развития в регионе.