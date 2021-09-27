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Представитель Грузии в ПАСЕ: Гуманитарное соглашение между Азербайджаном и Арменией показывает потенциал для диалога

Представитель Грузии в ПАСЕ: Гуманитарное соглашение между Азербайджаном и Арменией показывает потенциал для диалога Грузия всегда готова к продвижению мира и безопасности для превращения Южного Кавказа из региона конфликтов в регион мира
В регионе
27 сентября 2021 г. 22:52
Представитель Грузии в ПАСЕ: Гуманитарное соглашение между Азербайджаном и Арменией показывает потенциал для диалога
Ираклий Чиковани

Грузия всегда готова к продвижению мира и безопасности для превращения Южного Кавказа из региона конфликтов в регион мира.

Как передает местное бюро Report, об этом в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы сказал глава грузинской делегации Ираклий Чиковани.

По его словам, во имя общих интересов внимание в регионе должно быть направлено на укрепление доверия и поощрение диалога.

И.Чиковани отметил, что достигнутое при посредничестве Грузии гуманитарное соглашение между Азербайджаном и Арменией продемонстрировало потенциал для диалога между сторонами и создало хорошую почву для продолжения этого процесса.

Он подчеркнул, что достижение мира на Южном Кавказе может создать условия для укрепления дружественных отношений и устойчивого развития в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın AŞPA-dakı təmsilçisi: “Azərbaycan-Ermənistan humanitar razılaşması dialoq potensialını nümayiş etdirir”

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