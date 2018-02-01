Представитель "Газпрома" приглашен в Тбилисский городской суд

Тбилиси. 1 февраля. REPORT.AZ/ По требованию Партии Национального движения Грузии Тбилисский городской суд пригласил в суд представителя "Газпрома".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в заявлении журналистам сказал председатель фракции Партии Национального движения в грузинском парламенте Роман Гочиридзе.

По его словам, Партия Национального движения обратилась в Тбилисский городской суд с требованием раскрыть тайные детали контракта правительства Грузии с "Газпромом": "Это невиданно, суд принял наше требование и вызвал представителя "Газпрома" в суд для того, чтобы сделать заявление".

Р.Гочиридзе сказал, что фракция также предложила создать временную парламентскую комиссию в целях изучения условий контракта.

Отметим, что для транспортировки российского газа в Армению Грузия получала природный газ в размере 10% от общего объема.

Согласно заключенному в конце прошлого года и вступившему в силу в начале 2018 года новому двухлетнему контракту, за транспортировку природного газа Грузия будет получать наличные. Общественности не предоставили дополнительную информацию о деталях контракта.