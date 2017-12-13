Представитель ФБР США по Турции приглашен в Главное управление полиции

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Представитель Федерального бюро расследований (ФБР) США по Турции приглашен в Главное управление полиции.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, причина связана с претензиями, выдвинутыми бежавшим из Турции членом FETÖ, бывшим заместителем начальника полиции Хусейином Коркмазом, давшим свидетельские показания на прошедшем в США судебном процессе.

Отметим, что на суде задержанного в Нью-Йорке бывшего зампреда банка "Türkiyə Xalq Bankı" Хакана Атиллы Х.Коркмаз заявил о выдаче ему Федеральным бюро расследований 50 тыс. долларов и выплате прокуратурой арендной платы за квартиру, где он оставался в США.