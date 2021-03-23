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Представитель Евросовета вернется в Грузию для посредничества в выходе из кризиса

Представитель Евросовета вернется в Грузию для посредничества в выходе из кризиса Представитель председателя Евросовета по Грузии Кристиан Даниэльсон вернется в Грузию для посредничества в урегулировании политического кризиса в стране.
В регионе
23 марта 2021 г. 02:17
Представитель Евросовета вернется в Грузию для посредничества в выходе из кризиса
Кристиан Даниэльсон

Представитель председателя Евросовета по Грузии Кристиан Даниэльсон вернется в Грузию для посредничества в урегулировании политического кризиса в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава Евросовета Шарль Мишель сообщил в понедельник на своей странице в Twitter.

"Подвели итоги прогресса, достигнутого в Грузии при посредничестве Даниэльсона. Пришло время предпринять необходимые компромиссы в интересах граждан Грузии. Представитель (Даниэльсон – ред.) вернется назад (в Грузию) для продолжения посредничества", - написал Мишель.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала решение главы Евросовета. "Это ясный знак, что ЕС никуда не уходит", - написала Зурабишвили в "Твиттере".

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