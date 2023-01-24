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Представитель ЕК: Осведомлены о фактах коррупции в Украине

Представитель ЕК: Осведомлены о фактах коррупции в Украине Еврокомиссия (ЕК) осведомлена о сообщениях о коррупции в Украине при закупках продовольствия для военных и следит за тем, куда и на какие цели идут направленные в Киев средства ЕС.
В регионе
24 января 2023 г. 16:01
Представитель ЕК: Осведомлены о фактах коррупции в Украине

Еврокомиссия (ЕК) осведомлена о сообщениях о коррупции в Украине при закупках продовольствия для военных и следит за тем, куда и на какие цели идут направленные в Киев средства ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕК.

"Мы принимаем к сведению отчет Национального бюро Украины по борьбе с коррупцией. Вы знаете, что мы не комментируем такое, но мы приветствуем, что украинские власти серьезно воспринимают эти вопросы", - сказал он.

На вопрос о том, следит ли ЕК за тем, куда идут и как используются выделенные ЕС средства для Украины, представитель ЕК ответил: "Да, у ЕС есть разные инструменты контроля финансирования, чтоб контролировать, куда и на что идут деньги".

Ранее украинские СМИ, в частности, агентство УНИАН и газета "Зеркало недели", опубликовали результаты журналистского расследования, авторы которого на основании ряда документов выяснили, что Министерство обороны Украины закупает продукты для военнослужащих вдвое или втрое дороже, чем можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь идет о соглашении, заключенном Минобороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 млрд гривен (более 350 млн долларов).

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Версия на английском языке EC rep: We are aware of corruption facts in Ukraine

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