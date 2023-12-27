Представитель ЕК: Для вступления Украины в Евросоюз нужно от 6 до 11 лет

Процесс вступления Украины в Европейский союз (ЕС) даже по ускоренной процедуре займет от 6-ти до 11-ти лет.
Как передает Report, об этом заявил глава представительства Еврокомиссии в Австрии Мартин Зельмаер в интервью Kleine Zeitung.
По его словам, Киеву предстоит много работы по евроинтеграции.
Зельмаер напомнил, что в свое время для вступления в ЕС Австрии потребовалось 6 лет, а Испании - 11 лет.
"Украина может оказаться где-то посередине... Однако Киеву многое еще предстоит сделать, я имею в виду, в частности, [реформы по достижению] независимости судебной системы и эффективности администрации", - считает он.
В то же время представитель ЕК отметил, что Европе следует сдержать данное Украине обещание по принятию республики в состав политического объединения.
ЕК недавно официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Европейское ведомство выдвинуло стране условия, которые она должны выполнить в будущем, - о верховенстве закона, правосудии и борьбе с коррупцией.
Ранее в Европарламенте предположили, что уже в 2029 году Украина сможет участвовать в выборах ЕП как полноценный член ЕС.