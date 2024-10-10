Представитель дипмиссии Афганистана находится в Узбекистане

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял главу дипмиссии Афганистана Абдула Гаффара Терави.

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял главу дипмиссии Афганистана Абдула Гаффара Терави.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом глава МИД написал в Telegram-канале.

"Провели встречу с Абдулом Гаффаром Терави, который приступает к исполнению своих обязанностей в качестве главы дипломатической миссии Афганистана в Узбекистане. Наши страны объединяют общая история и интересы процветания, которые служат стимулом для развития сотрудничества во всех сферах. В ходе сегодняшней встречи обсудили актуальные темы двусторонней, региональной и глобальной повестки", - отметил он.