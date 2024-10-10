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Представитель дипмиссии Афганистана находится в Узбекистане

Представитель дипмиссии Афганистана находится в Узбекистане Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял главу дипмиссии Афганистана Абдула Гаффара Терави.
В регионе
10 октября 2024 г. 09:24
Представитель дипмиссии Афганистана находится в Узбекистане

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял главу дипмиссии Афганистана Абдула Гаффара Терави.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом глава МИД написал в Telegram-канале.

"Провели встречу с Абдулом Гаффаром Терави, который приступает к исполнению своих обязанностей в качестве главы дипломатической миссии Афганистана в Узбекистане. Наши страны объединяют общая история и интересы процветания, которые служат стимулом для развития сотрудничества во всех сферах. В ходе сегодняшней встречи обсудили актуальные темы двусторонней, региональной и глобальной повестки", - отметил он.

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