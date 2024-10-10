Представитель дипмиссии Афганистана находится в Узбекистане

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял главу дипмиссии Афганистана Абдула Гаффара Терави.
Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом глава МИД написал в Telegram-канале.
"Провели встречу с Абдулом Гаффаром Терави, который приступает к исполнению своих обязанностей в качестве главы дипломатической миссии Афганистана в Узбекистане. Наши страны объединяют общая история и интересы процветания, которые служат стимулом для развития сотрудничества во всех сферах. В ходе сегодняшней встречи обсудили актуальные темы двусторонней, региональной и глобальной повестки", - отметил он.