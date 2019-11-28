Представитель Беларуси возглавит ОДКБ с 1 января

Главы стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утвердили представителя Беларуси Станислава Зася на пост генерального секретаря организации с 1 января 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил исполняющий обязанности генсека организации Валерий Семериков на саммите ОДКБ в Бишкек.

"Сегодня главы государств поздравили Станислава Зася с вступлением в должность генсека ОДКБ с 1 января 2020 года", - заявил и.о. генсека.

По его словам, председательство в организации переходит к Беларуси согласно утвержденным правилам ОДКБ - когда страны, чьи представители возглавляют блок, сменяются в алфавитном порядке.

Напомним, что сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ прошла в Бишкеке под председательством президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. В ней приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.