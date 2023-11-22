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Представитель армянских организаций во Франции обратится в Евросуд из-за запрета на въезд в Армению

Представитель армянских организаций во Франции обратится в Евросуд из-за запрета на въезд в Армению Сопредседатель Совета по координации армянских организаций Франции Мурад Папазян требует от Службы нацбезопасности (СНБ) Армении представить основания, по которым ему запрещают въезд в страну.
В регионе
22 ноября 2023 г. 11:21
Представитель армянских организаций во Франции обратится в Евросуд из-за запрета на въезд в Армению

Сопредседатель Совета по координации армянских организаций Франции Мурад Папазян требует от Службы нацбезопасности (СНБ) Армении представить основания, по которым ему запрещают въезд в страну.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом говорится в письме Папазяна, опубликованном в соцсетях.

По его словам, судебная тяжба с СНБ Армении длится уже 13 месяцев. 21 августа этого года суд потребовал от СНБ представить основания запрета на въезд Мурада Папазяна, однако ведомство не смогло представить их в срок, который истек 4 сентября. При этом сменился судья по данному делу.

"23 ноября в 14:30 должно быть проведено новое предварительное судебное заседание. Причина смены судьи не указана. Надеюсь, что решение СНБ будет поставлено под сомнение, если служба по-прежнему не укажет причин запрета на мой въезд", - отметил Папазян.

Координатор организации вновь пригрозил обращением в Европейский суд по правам человека для восстановления своего права на въезд в Армению.

14 июля 2021 года Папазян прибыл с семьей в Армению, но в аэропорту "Звартноц" ему запретили въезд, заявив, что он включен в список нежелательных лиц. Администрация премьер-министра Никола Пашиняна распространила в связи с этим заявление, где отмечается, что Папазян был одним из организаторов нападения на автоколонну делегации премьер-министра в ходе его визита во Францию 1 июня 2021 года.

Участники нападения бросали в сторону колонны различные предметы. Обстановку удалось нормализовать только усилиями французской полиции.

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