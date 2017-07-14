Представитель AKP выразил отношение к аресту журналистов и политиков в Турции

Анкара. 14 июля. REPORT.AZ/ "В Турции под арестом находятся сотрудники газеты. Нам задали вопрос в Америке, почему вы задержали журналистов? Мы ответили, что журналисты под предлогом свободы слова поддерживают террористическую организацию Аль-Каида, вы бы смогли промолчать? Они сказали - нет".
Как сообщает сотрудник Report, об этом представитель правящей Партии Справедливости и Развития Турции (AKP) Махир Унал заявил на встрече с представителями иностранных СМИ.
М.Унал отметил, что поддержка террористической организации не имеет никакого отношения к свободе слова : "Если руководителю страны угрожают убийством, какое это имеет отношение к свободе выражения?! Мы выступаем против этого. Поэтому они и находятся под арестом, потому что они поддерживают террор".
Представитель AKP также выразил отношение к аресту некоторых политиков: "Мы им сказали, что нельзя с оружием вести борьбу с терроризмом. Но они продолжали свои действия. Президент Турции в 1999 году был арестован за то, что прочел стихотворение. Даже при аресте он не отказался от демократических принципов. Призывать людей выходить на улицы, выступать против государства противоречит демократическим принципам".
İlkin PirəliАвтор новости
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