Представитель AKP выразил отношение к аресту журналистов и политиков в Турции

Анкара. 14 июля. REPORT.AZ/ "В Турции под арестом находятся сотрудники газеты. Нам задали вопрос в Америке, почему вы задержали журналистов? Мы ответили, что журналисты под предлогом свободы слова поддерживают террористическую организацию Аль-Каида, вы бы смогли промолчать? Они сказали - нет".

Как сообщает сотрудник Report, об этом представитель правящей Партии Справедливости и Развития Турции (AKP) Махир Унал заявил на встрече с представителями иностранных СМИ.

М.Унал отметил, что поддержка террористической организации не имеет никакого отношения к свободе слова : "Если руководителю страны угрожают убийством, какое это имеет отношение к свободе выражения?! Мы выступаем против этого. Поэтому они и находятся под арестом, потому что они поддерживают террор".

Представитель AKP также выразил отношение к аресту некоторых политиков: "Мы им сказали, что нельзя с оружием вести борьбу с терроризмом. Но они продолжали свои действия. Президент Турции в 1999 году был арестован за то, что прочел стихотворение. Даже при аресте он не отказался от демократических принципов. Призывать людей выходить на улицы, выступать против государства противоречит демократическим принципам".