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Представитель Администрации президента Турции выразил соболезнования Азербайджану

Представитель Администрации президента Турции выразил соболезнования Азербайджану Начальник управления оборонной промышленности администрации президента Турции Исмаил Демир выразил соболезнования народу Азербайджана в связи с крушением военного вертолета Госпогранслужбы в Хызинском районе.
В регионе
30 ноября 2021 г. 22:55
Представитель Администрации президента Турции выразил соболезнования Азербайджану
Исмаил Демир

Начальник управления оборонной промышленности Администрации президента Турции Исмаил Демир выразил соболезнования народу Азербайджана в связи с крушением военного вертолета Госпогранслужбы в Хызинском районе.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Да упокоит Всевышний души наших азербайджанских братьев погибших в ходе трагической аварии военного вертолета, желаю скорейшего выздоровления раненым", - отметил И.Демир в социальных сетях.

Для расследования крушения вертолета Госпогранслужбы в Хызынском районе создана следственная группа, состоящая из специалистов Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры и Государственной пограничной службы.

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