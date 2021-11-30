Представитель Администрации президента Турции выразил соболезнования Азербайджану

Начальник управления оборонной промышленности администрации президента Турции Исмаил Демир выразил соболезнования народу Азербайджана в связи с крушением военного вертолета Госпогранслужбы в Хызинском районе.

Начальник управления оборонной промышленности Администрации президента Турции Исмаил Демир выразил соболезнования народу Азербайджана в связи с крушением военного вертолета Госпогранслужбы в Хызинском районе.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте .

"Да упокоит Всевышний души наших азербайджанских братьев погибших в ходе трагической аварии военного вертолета, желаю скорейшего выздоровления раненым", - отметил И.Демир в социальных сетях.

Для расследования крушения вертолета Госпогранслужбы в Хызынском районе создана следственная группа, состоящая из специалистов Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры и Государственной пограничной службы.