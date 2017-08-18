Председателю Думы Астраханской области отказали во въезде на территорию Грузии

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Председателю Думы Астраханской области Игорю Мартынову, путешествовавшему во время отпуска на машине по странам СНГ, отказали во въезде на территорию Грузии из Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на İnterfax, об этом он написал на своей странице в Facebook.

В аппарате областного парламента пояснили, что Мартынов связывает запрет с тем, что несколько лет назад, во время работы в Совете Федерации, он входил в межпарламентскую группу, отвечающую за законодательное обеспечение договора между Россией и Южной Осетией о союзничестве и интеграции.

По информации, тогда российская делегация посетила Цхинвал, где встретилась с тогдашним президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым. Также Мартынов был в числе награжденных памятной медалью республики.

В настоящее время глава областного парламента находится в Астрахани.