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Председателю ЦИК Грузии назначили госохрану

Председателю ЦИК Грузии назначили госохрану Председателю Центральной избирательной комиссии Грузии Георгию Каландаришвили за 10 дней до парламентских выборов назначили государственную охрану, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте Кабмина.
В регионе
16 октября 2024 г. 18:46
Председателю ЦИК Грузии назначили госохрану

Председателю Центральной избирательной комиссии Грузии Георгию Каландаришвили за 10 дней до парламентских выборов назначили государственную охрану, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте Кабмина.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Sputnik Грузия.

"В связи с очередными выборами в парламент Грузии 26 октября, исходя из соответствующих условий, в период текущего года до истечения необходимости, назначить государственную охрану председателю Центральной избирательной комиссии Георгию Каландаришили", - говорится в тексте постановления.

Ранее сообщалось, что сотрудники ЦИК Грузии стали получать сообщения на телефоны с угрозами.

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