Председательство в ШОС переходит к Китаю, новым генсеком стал Нурлан Ермекбаев

Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после Казахстана переходит к китайской стороне. Очередной саммит объединения пройдет в будущем году в КНР.

Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после Казахстана переходит к китайской стороне. Очередной саммит объединения пройдет в будущем году в КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в Астанинской декларации, подписанной в казахстанской столице.

"Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Китайской Народной Республике. Очередное заседание Совета глав государств - членов ШОС состоится в 2025 году в Китайской Народной Республике", - следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.

Отметим, что на саммите в Астане выбрали нового генерального секретаря в рамках принципа ротации. В 2025-2027 годах им будет представитель Казахстана Нурлан Ермекбаев. Он сменит на этом посту Чжан Мина, который занимает должность генсека с 2022 года.