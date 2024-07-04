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Председательство в ШОС переходит к Китаю, новым генсеком стал Нурлан Ермекбаев

Председательство в ШОС переходит к Китаю, новым генсеком стал Нурлан Ермекбаев Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после Казахстана переходит к китайской стороне. Очередной саммит объединения пройдет в будущем году в КНР.
В регионе
4 июля 2024 г. 12:40
Председательство в ШОС переходит к Китаю, новым генсеком стал Нурлан Ермекбаев

Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после Казахстана переходит к китайской стороне. Очередной саммит объединения пройдет в будущем году в КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в Астанинской декларации, подписанной в казахстанской столице.

"Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Китайской Народной Республике. Очередное заседание Совета глав государств - членов ШОС состоится в 2025 году в Китайской Народной Республике", - следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.

Отметим, что на саммите в Астане выбрали нового генерального секретаря в рамках принципа ротации. В 2025-2027 годах им будет представитель Казахстана Нурлан Ермекбаев. Он сменит на этом посту Чжан Мина, который занимает должность генсека с 2022 года.

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