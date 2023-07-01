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Председательство в ОЧЭС на полгода перешло к Турции

Председательство в ОЧЭС на полгода перешло к Турции Турция с 1 июля приступила к исполнению обязанностей председателя Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
В регионе
1 июля 2023 г. 13:37
Председательство в ОЧЭС на полгода перешло к Турции

Турция с 1 июля приступила к исполнению обязанностей председателя Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД республики.

"Наша страна приняла председательство в ОЧЭС на шесть месяцев с 1 июля 2023 года. <...> Приоритетом нашей страны будет реализация необходимых шагов вместе с государствами-членами для ускорения сотрудничества в рамках основополагающих принципов и целей ОЧЭС", - сообщили в ведомстве. Председательство перешло к Турции от Сербии.

МИД также отметил, что "основополагающие цели организации, заключающиеся в обеспечении мира, стабильности и процветания в Черноморском регионе и развитии дружественных и добрососедских отношений, как никогда важны перед лицом имеющихся в регионе вызовов".

ОЧЭС - это региональное экономическое объединение 13 государств Причерноморья и Южных Балкан, созданное по инициативе Турции в 1992 году. Штаб-квартира расположена в Стамбуле. Целью организации является превращение Черноморского региона в зону мира, стабильности и процветания путем многостороннего экономического сотрудничества между ее государствами-членами.

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