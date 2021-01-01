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Председательство в ГУАМ перешло от Азербайджана к другой стране

Председательство в ГУАМ перешло от Азербайджана к другой стране Грузия приняла председательство в Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ
В регионе
1 января 2021 г. 01:37
Председательство в ГУАМ перешло от Азербайджана к другой стране

Грузия приняла председательство в Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

Как передает грузинское бюро Report, председательство соседняя страна получила от Азербайджана.

В ходе годичного председательства Грузии в ГУАМ основными приоритетами будут укрепление отношений внутри организации, укрепление политического, межсекторального и межпарламентского сотрудничества, а также углубление связей между странами.

Стоит отметить, что организация ГУАМ, которая представляет Грузию, Украину, Азербайджан и Молдову, была создана в 1997 году.

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