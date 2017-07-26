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    Председатель Управления по делам религии Турции подаст в отставку

    Мехмет Гёрмез: Все должности даются временно

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Председатель Управления по делам религии при кабмине Турции Мехмет Гёрмез, сообщил, что подаст в отставку.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, он сказал об этом, отвечая на вопросы журналистов.

    На вопрос журналиста "На какой должности вы будете после отставки" Мехмет Гёрмез ответил: "Все должности даются временно. После этой работы я буду заниматься наукой. Буду трудиться в этой области чтобы принести пользу как дорогой нации, так и научной жизни исламского мира".

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