Председатель Управления по делам религии Турции подаст в отставку

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Председатель Управления по делам религии при кабмине Турции Мехмет Гёрмез, сообщил, что подаст в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, он сказал об этом, отвечая на вопросы журналистов.

На вопрос журналиста "На какой должности вы будете после отставки" Мехмет Гёрмез ответил: "Все должности даются временно. После этой работы я буду заниматься наукой. Буду трудиться в этой области чтобы принести пользу как дорогой нации, так и научной жизни исламского мира".