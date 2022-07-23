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Председатель УМК поблагодарил азербайджанцев Грузии

Председатель УМК поблагодарил азербайджанцев Грузии Председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде провел в Тбилиси встречу с членами азербайджанской общины Грузии.
В регионе
23 июля 2022 г. 16:10
Председатель УМК поблагодарил азербайджанцев Грузии

Председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде провел в Тбилиси встречу с членами азербайджанской общины Грузии.

Как сообщает местное бюро Report, во встрече также приняли участие мусульманские религиозные лидеры Грузии, духовенство, представители грузинского патриархата.

В своем выступлении председатель УМК рассказал о сотрудничестве между Азербайджаном и Грузией в религиозной сфере, дружбе с Илией II, которая длится уже более 40 лет. Он поблагодарил наших соотечественников в Грузии за большую материальную и моральную помощь Азербайджану в период 44-дневной Отечественной войны.

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