Председатель УМК поблагодарил азербайджанцев Грузии

Председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде провел в Тбилиси встречу с членами азербайджанской общины Грузии.

Председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде провел в Тбилиси встречу с членами азербайджанской общины Грузии.

Как сообщает местное бюро Report, во встрече также приняли участие мусульманские религиозные лидеры Грузии, духовенство, представители грузинского патриархата.

В своем выступлении председатель УМК рассказал о сотрудничестве между Азербайджаном и Грузией в религиозной сфере, дружбе с Илией II, которая длится уже более 40 лет. Он поблагодарил наших соотечественников в Грузии за большую материальную и моральную помощь Азербайджану в период 44-дневной Отечественной войны.