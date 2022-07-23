Председатель УМК: Армянская церковь ведет лживую пропаганду против Азербайджана

"Армянская церковь против Азербайджана ведет пропаганду, построенную на лжи. Они распространяют по всему миру ложную информацию о разрушении армянских церквей в Азербайджане, их превращении в мечети, албанско-удинские церкви".

"Армянская церковь против Азербайджана ведет пропаганду, построенную на лжи. Они распространяют по всему миру ложную информацию о разрушении армянских церквей в Азербайджане, их превращении в мечети, албанско-удинские церкви".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК) Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде журналистам по итогам официального визита в Грузию.

Он отметил, что планируется организовать визит представителей Грузинской Православной Церкви в Азербайджан, Карабах: "Мы хотим, чтобы христианские религиозные деятели Грузии посетили Карабах и своими глазами увидели разрушенные армянами мечети, церкви".