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Председатель УМК: Армянская церковь ведет лживую пропаганду против Азербайджана

Председатель УМК: Армянская церковь ведет лживую пропаганду против Азербайджана "Армянская церковь против Азербайджана ведет пропаганду, построенную на лжи. Они распространяют по всему миру ложную информацию о разрушении армянских церквей в Азербайджане, их превращении в мечети, албанско-удинские церкви".
В регионе
23 июля 2022 г. 16:40
Председатель УМК: Армянская церковь ведет лживую пропаганду против Азербайджана

"Армянская церковь против Азербайджана ведет пропаганду, построенную на лжи. Они распространяют по всему миру ложную информацию о разрушении армянских церквей в Азербайджане, их превращении в мечети, албанско-удинские церкви".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК) Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде журналистам по итогам официального визита в Грузию.

Он отметил, что планируется организовать визит представителей Грузинской Православной Церкви в Азербайджан, Карабах: "Мы хотим, чтобы христианские религиозные деятели Грузии посетили Карабах и своими глазами увидели разрушенные армянами мечети, церкви".

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Версия на английском языке Sheikh ul-Islam: Armenian Church carries out false propaganda against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке QMİ sədri: "Erməni kilsəsi Azərbaycana qarşı böyük yalan təbliğat aparır"

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