Председатель турецкой партии: Завтра наш народ сделает исторический шаг

29 мая мы будем праздновать начало столетия Турции.

29 мая мы будем праздновать начало столетия Турции.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом председатель входящей в "Республиканский союз" турецкой Партии благоденствия Фатех Эрбакан заявил на митинге, организованном правящей Партией справедливости и развития в стамбульском районе Бейкоз.

Председатель партии сказал, что 14 мая турецкий народ изъявил свою волю: "Завтра наш народ вновь сделает исторический шаг и изберет президентом Реджепа Тайипа Эрдогана. Мы не позволим стране утонуть в хаосе. Завтра самый решительный ответ будет дан тем, чьими пособниками являются террористические организации".