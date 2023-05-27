О нас

Председатель турецкой партии: Завтра наш народ сделает исторический шаг

Председатель турецкой партии: Завтра наш народ сделает исторический шаг 29 мая мы будем праздновать начало столетия Турции.
В регионе
27 мая 2023 г. 17:50
Председатель турецкой партии: Завтра наш народ сделает исторический шаг

29 мая мы будем праздновать начало столетия Турции.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом председатель входящей в "Республиканский союз" турецкой Партии благоденствия Фатех Эрбакан заявил на митинге, организованном правящей Партией справедливости и развития в стамбульском районе Бейкоз.

Председатель партии сказал, что 14 мая турецкий народ изъявил свою волю: "Завтра наш народ вновь сделает исторический шаг и изберет президентом Реджепа Тайипа Эрдогана. Мы не позволим стране утонуть в хаосе. Завтра самый решительный ответ будет дан тем, чьими пособниками являются террористические организации".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке We will celebrate beginning of century of Türkiye from May 29: Fatih Erbakan
Версия на азербайджанском языке “Cümhur İttifaqı”na daxil olan partiyanın sədri: “Mayın 29-dan Türkiyə əsrinin başlanğıcını qeyd edəcəyik”

Самое важное

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Яншаг Кяльбаджарского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Яншаг Кяльбаджарского района
27 мая 2023 г. 16:06
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Кяльбаджарский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Кяльбаджарский район
27 мая 2023 г. 14:20
Возбуждено уголовное дело в отношении задержанных в Азербайджане двух армянских диверсантов
Возбуждено уголовное дело в отношении задержанных в Азербайджане двух армянских диверсантов
27 мая 2023 г. 12:44
Призываем международное сообщество поддержать гуманитарные усилия Азербайджана по разминированию - ДЕКЛАРАЦИЯ
"Призываем международное сообщество поддержать гуманитарные усилия Азербайджана по разминированию" - ДЕКЛАРАЦИЯ
27 мая 2023 г. 10:57
Зеленский поздравил президента Азербайджана
Зеленский поздравил президента Азербайджана
26 мая 2023 г. 19:55
Председатель КНР поздравил президента Азербайджана
Председатель КНР поздравил президента Азербайджана
26 мая 2023 г. 14:48
Президент Азербайджана поздравил президента Грузии
Президент Азербайджана поздравил президента Грузии
26 мая 2023 г. 12:56
В Москве завершилась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Москве завершилась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
26 мая 2023 г. 01:28
Президент: Румыния продолжит поддерживать устойчивое развитие диалога между Азербайджаном и ЕС
Президент: Румыния продолжит поддерживать устойчивое развитие диалога между Азербайджаном и ЕС
25 мая 2023 г. 15:41
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Россию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Россию
25 мая 2023 г. 10:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi