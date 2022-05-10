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Председатель турецкого муниципалитета: Гейдар Алиев - человек, боровшийся за все человечество

Председатель турецкого муниципалитета: Гейдар Алиев - человек, боровшийся за все человечество "Думаю, что муниципалитету Сарыйер очень повезло. В одной из исторических частей Стамбула, в Сарыйере, мы собрались в парке, названном в честь такой гениальной личности, как Гейдар Алиев. В парке также установлен его памятник. Сегодня мы почтили память дв
В регионе
10 мая 2022 г. 15:55
Председатель турецкого муниципалитета: Гейдар Алиев - человек, боровшийся за все человечество

"Думаю, что муниципалитету Сарыйер очень повезло. В одной из исторических частей Стамбула, в Сарыйере, мы собрались в парке, названном в честь такой гениальной личности, как Гейдар Алиев. В парке также установлен его памятник. Сегодня мы почтили память двух исторических лидеров, имеющих большое значение для всего тюркского мира, - Гейдара Алиева и Мустафы Кемаля Ататюрка".

Об этом турецкому бюро Report сказал председатель стамбульского муниципалитета Сарыйер Шюкрю Генч.

По его словам, отметить 99-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Стамбуле - большая гордость: "Думаю, нации существуют благодаря своим лидерам. Тюркскому миру очень повезло взрастить таких лидеров, как Гейдар Алиев и Мустафа Кемаль Ататюрк. Исторические личности, такие как Гейдар Алиев, - это люди, боровшиеся за независимость, за все человечество".

Председатель муниципалитета также напомнил, что один из проспектов в городе назван в честь Азербайджана.

Он отметил, что проспект "Азербайджан" является одним из самых оживленных мест Стамбула.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli bələdiyyə sədri: "Heydər Əliyev bütün bəşəriyyət üçün mübarizə aparmış insandır"

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