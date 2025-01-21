Председатель Совета федерации РФ может посетить Армению

Визит в Армению председателя Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко прорабатывается.

Визит в Армению председателя Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко прорабатывается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой армянского МИД Араратом Мирзояном.

"Прорабатываем визит в Армению председателя Совета федерации Валентины Матвиенко и рассчитываем, что к этому визиту мы сможем приурочить 10-й Российско-армянский межрегиональный форум", - отметил он.