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Председатель Совета федерации РФ может посетить Армению

Председатель Совета федерации РФ может посетить Армению Визит в Армению председателя Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко прорабатывается.
В регионе
21 января 2025 г. 15:02
Председатель Совета федерации РФ может посетить Армению

Визит в Армению председателя Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко прорабатывается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой армянского МИД Араратом Мирзояном.

"Прорабатываем визит в Армению председателя Совета федерации Валентины Матвиенко и рассчитываем, что к этому визиту мы сможем приурочить 10-й Российско-армянский межрегиональный форум", - отметил он.

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