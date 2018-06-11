Председатель Следственного комитета Армении ушел в отставку

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Председатель Следственного комитета Армении Агван Овсепян заявил на встрече с коллективом СК о своей отставке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Я решил сегодня подать в отставку. Хочу проинформировать об этом всех вас. Желаю новому руководству СК успехов, трудовой энергии и профессиональных навыков", - приводит пресс-служба слова Овсепяна.

О причинах отставки не сообщается.