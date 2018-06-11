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    Председатель Следственного комитета Армении ушел в отставку

    © panorama.am

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Председатель Следственного комитета Армении Агван Овсепян заявил на встрече с коллективом СК о своей отставке.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

    "Я решил сегодня подать в отставку. Хочу проинформировать об этом всех вас. Желаю новому руководству СК успехов, трудовой энергии и профессиональных навыков", - приводит пресс-служба слова Овсепяна.

    О причинах отставки не сообщается.

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